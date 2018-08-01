В новой школе Набережных Челнов сформируют 12-й первый класс

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В новой набережночелнинской школе жилого микрорайона Замелекесье может появиться 12-й первый класс. В остальных 11 параллелях уже набраны по 30 детей, пишут «Челнинские известия».



На данный момент в школу №39 принято 1150 учащихся. Директор образовательного учреждения Азат Галиев рассказал, что дополнительно по одному формируют в параллели третьих и пятых классов.



Набор учащихся будет продолжаться до 1 сентября, но уже сегодня все классы заполнены под «завязку». Будущие ученики – дети, которые живут в Замелекесье.



По словам директора, родители приходят в школу каждый день. Поэтому, есть вероятность того, что встанет вопрос об открытии еще одного класса в этой параллели.



Рекорд же по набору первоклассников сохраняет набережночелнинская школа № 41, которая открылась в 2017 году в 36 микрорайоне. Там одновременно набрали 13 первых классов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в новой инновационной школе Нижнекамска введут форму для учителей.