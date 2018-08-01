В инновационной школе Нижнекамска введут форму для учителей

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В новой нижнекамской школе № 36 введут форму не только для учеников, но и для учителей, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



По словам директора школы Александры Офицеровой, для учеников и педагогов предусмотрена единая школьная форма. Директор уточнила, что на данном этапе весь штат учреждения укомплектован: 53 учителя, из которых пять – мужчины.



Глава Нижнекамского района Айдар Метшин подчеркнул, что новая школа будет отличаться и по идеологии, и по содержанию. Сейчас здесь все делается для того, чтобы дети даже в свободное время могли занять себя полезным делом: в коридорах будут обустроены игровые зоны, читальные, шахматные столы.



На днях в стенах новой школы состоялось знакомство родителей с педагогами. Родителей будущих учеников пригласили на субботник. Цель такого мероприятия – наведение порядка в классах и общение в неформальной обстановке. В итоге пять классов на первом этаже были отмыты от строительного мусора и пыли. Следующий этап – оснащение новой школы. После того как окна, двери, полы засияют чистотой, сюда завезут мебель, интерактивное оборудование и учебники.