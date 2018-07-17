Осенью более тысячи нижнекамцев попадут в новую школу и детский сад

На сегодня в новую школу принято 1049 учеников, сформировано 40 классов, 25 из которых – начальная школа.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). 1 сентября более тысячи нижнекамских детей попадут в новую школу и детский сад в микрорайоне № 47, сообщает «НТР 24».

На данный момент строительство детского сада вышло на финишную прямую. Осталось примерно пять процентов работ – покраска заборов, выравнивание территории детского сада, обустройство уличных игровых площадок. Уже на следующей неделе планируют завезти новую мебель. В этот детсад попадут 260 детей.

Новая школа распахнет свои двери к 1 сентября. Эту школу ждут жители сразу нескольких микрорайонов. На сегодня в нее принято 1049 учеников, сформировано 40 классов, 25 из которых – начальная школа. Свободные места остались только для учащихся с пятого по восьмой класс.

Новой школы и детсада на всех детей не хватит. Начальник Управления дошкольного образования Нижнекамского района Светлана Андрианова отмечает, что 1,7 тыс. детей с полутора до трех лет остаются необеспеченными местами в детсаду.

Ситуацию изменит только строительство таких же учебных заведений в новых микрорайонах. По генплану в микрорайоне № 49 обещают построить сразу два детских сада, а в микрорайоне № 34 к двум детским садам добавили и новую школу.