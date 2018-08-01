СМИ: Российские журналисты в ЦАР были убиты говорившими по-арабски людьми

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Погибшие в Центральноафриканской Республике журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко перед смертью были захвачены группой говоривших на арабском языке вооруженных людей. Об этом сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на сотрудника администрации города Сибю Марселина Йойо.

По словам собеседника агентства, российские журналисты покинули Сибю вечером, несмотря на предупреждение сил безопасности об опасности передвижения в темное время суток.

Примерно в 23 км от города россиян захватили около десяти человек в тюрбанах, разговаривавших только на арабском языке. Журналисты были застрелены на месте, а их водителю удалось сбежать и рассказать о случившемся.

Джемаль, Расторгуев и Радченко работали на «Центр управления расследованиями» и приехали в ЦАР, чтобы снять фильм о действующих в этой стране частых военных контракторах из России.