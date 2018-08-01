В Минтрансе назвали нецелесообразным строительство новой трассы в Краснодарском крае

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Реализация проекта реконструкции дороги Джубга — Сочи в настоящее является нецелесообразной. Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта РФ.

Как отметили в ведомстве, варианты реконструкции автодороги прорабатывались в Минтрансе и Росавтодоре, и, согласно предварительным оценкам, реализация проекта потребует минимум 1,6 трлн рублей.

В министерстве объяснили, что осуществить проект крайне сложно технически: для этого надо будет вывести часть участков железной дороги с побережья. Кроме того, на время стройки будет затруднено движение вдоль побережья.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о планах Росавтодора построить вместо существующей сейчас дороги А147 Джубга — Сочи новую скоростную трассу из четырех полос за 1,2 трлн рублей.