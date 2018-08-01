СМИ узнали о планах построить в России дорогу за 1,2 триллиона рублей

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Росавтодор предложил построить вместо существующей сейчас дороги А147 Джубга – Сочи новую скоростную трассу из четырех полос. По предварительным подсчетам, реализация проекта обойдется в 1,2 трлн рублей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников.

Существующая сейчас дорога длиной 170 км представляет собой двухполосный горный серпантин, поездка по которому занимает минимум четыре часа. Местами трасса не просто узка, но по-настоящему опасна.

В случае же реализации проекта длина дороги составит 119,5 км, а путь по ней будет занимать не более часа. Новая трасса должна пройти в обход населенных пунктов. Для автомобилистов проезд планируется сделать бесплатным.

Концепция новой магистрали прорабатывалась в Правительстве и Администрации Президента с весны 2017 года. Ключевым является вопрос финансирования. Краснодарский край не будет софинансировать строительство, не будут привлекаться и средства из еще не созданного Фонда развития. Наиболее вероятным является сценарий государственно-частного партнерства.

По словам одного из источников издания. из-за дороговизны проекта возведение дороги будет рассматриваться после оценки других инфраструктурных проектов.