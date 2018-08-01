Главное
В Татарской госфилармонии простились с Флерой Тархановой

Татар-информ

1 августа 2018, 11:42

Общество

В Казани на полтора месяца ограничено движение по улицам Ботаническая и Роторная

Рекомендуем

Общество

В Казани на полтора месяца ограничено движение по улицам Ботаническая и Роторная

Движение ограничено в связи с ремонтом проезжей части и с устройством ливневой канализации.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). До 21 сентября будет ограничено движение транспорта по казанским улицам Ботаническая и Роторная. Об этом сообщается на портале мэрии Казани. 

Так, движение закрыто на улице Ботаническая, на участке от улицы Шаляпина до улицы Родины, на улице Роторная, на участке от улицы Ботаническая до улицы Павлюхина.

Отмечается, что движение ограничено в связи с ремонтом проезжей части и с устройством ливневой канализации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 2 августа в Авиастроительном, Вахитовском, Кировском, Приволжском и Советском районах Казани отключат электричество.

Реклама

Следующая новость

Татарстанские журналисты почтили память погибшей съемочной группы Орхана Джемаля
Новости дня
13:26
Участниками «Тавриды» стали 12 юных кинематографистов из Татарстана

На Тавриде проходит Всероссийский конкурс молодежных проектов, где у каждого есть шанс выиграть грант на реализацию проекта до 1 млн рублей.

13:15
«Таттехмедфарм» поставит 18 тысяч тестов на выявление туберкулеза в больницы РТ

Больницы республики получат противотуберкулезные тесты и медикаменты на 58 миллионов рублей.

13:11
В Татарстане трем организациям незаконно помогли в получении займа в 9 млн рублей

После отзыва лицензий у двух банков микрокредитная организация выдавала займы пострадавшим клиентам по специальной программе.

13:06
«Кровавый замок» из «Игры престолов» выставлен на продажу
12:50
В Татарстане для детей-сирот закупят квартиры почти на 180 млн рублей

Планируется закупить 148 квартир в девяти районах Татарстана.

12:49
В следующем году в свет выйдут посмертные книги Флеры Тархановой

На сегодняшний день рукописный вариант пятитомника полностью готов и сдан в издательство.

12:46
СМИ: Ассанж покинет посольство Эквадора в Лондоне из-за проблем со здоровьем
12:36
В Санкт-Петербурге скончалась звезда «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия»
12:20
Юлия Миюц из татарстанского «Динамо» завоевала Кубок мира по тхэквондо

В командном Кубке мира россияне Юрий Кириченко, Кадырбек Дауров, Екатерина Дербенева и Юлия Миюц одержали победу над сборными Южной Кореи и Хорватии.

12:17
Футболист Рыжиков подпишет контракт с «Крыльями Советов»

Заключив соглашение, следующие два года Рыжиков отыграет за «Крылья Советов».

12:08
Глава зеленодольского завода POZIS: «ТОСЭРы не идут нам на пользу»

Радик Хасанов предложил предоставлять налоговые преференции предприятиям ОПК, которые реализуют программу диверсификации.

12:05
В Татарской госфилармонии простились с Флерой Тархановой

Татарская поэтесса и переводчица ушла из жизни накануне на 72-м году жизни.

12:00
В ИА «Татар-информ» расскажут о Всероссийском турнире «Тотальный спиннинг»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

11:50
В августе завершается региональный этап конкурса «Доброволец России — 2018»

Волонтеры могут оставить заявку на сайте добровольцыроссии.рф до середины августа.

11:50
На зеленодольском заводе POZIS сэкономили 150 млн рублей благодаря цифровизации

Несмотря на цифровизацию производства, на заводе не ожидаются сокращения сотрудников, заверил глава завода.

11:43
В Татарстанском селе торговка постельным бельем сняла порчу за 31 тысячу рублей

Аферистка убедила жительницу Новоникольска в том, что ее жилище проклято.

11:42
В Казани на полтора месяца ограничено движение по улицам Ботаническая и Роторная

Движение ограничено в связи с ремонтом проезжей части и с устройством ливневой канализации.

11:30
Полторы тысячи казанцев посмотрели лучшие российские короткометражки на 4G-скоростях
11:22
Татарстанские журналисты почтили память погибшей съемочной группы Орхана Джемаля

Съемочная группа была расстреляна 30 июля в Центральноафриканской Республике.

11:21
В Бугульме осудили москвича за мошенничество на миллион рублей

Злоумышленник зарегистрировал фирму, которая якобы продавала офисные товары по привлекательным ценам.

11:20
НПФ ВТБ возобновляет прием заявлений на перевод пенсионных накоплений через портал госуслуг
11:16
В Авиастроительном районе Казани начали внедрять раздельный сбор мусора

Внедрение практики началось с Авиастроительного района неслучайно, отметил зампредседателя Комитета ЖКХ Казани Альмир Курбанов.

11:15
На КАМАЗе запустят таймер, отсчитывающий дни до юбилея

Таймер начнет отсчет с отметки «500 дней до 50-летия КАМАЗа».

11:05
Найдено тело пропавшего в Нижнем Новгороде журналиста «АиФ» Сергея Грачева
10:55
Начался суд над чиновником исполкома Челнов, обвиняемым в получении взяток
События

Прощание с Флерой Тархановой состоится в Татарской госфилармонии

Поэтесса и переводчица будет похоронена на кладбище деревни Яуширма.

Ремдизель: испытания десантного «Тайфуна» закончатся к концу 2018 года

Принципиально новый бронеавтомобиль для российских десантников может пойти на экспорт.

На благоустройство парков в Казани потратят более полумиллиарда рублей

Работы затронут парки «Ак чэчэклэр», «Крылья Советов» и другие зеленые зоны.

Почти 70 процентов родителей в РТ выбрали татарский язык в качестве родного

Родители первоклассников уже написали заявления о выборе родного языка с будущего учебного года.