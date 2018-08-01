В Казани на полтора месяца ограничено движение по улицам Ботаническая и Роторная

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). До 21 сентября будет ограничено движение транспорта по казанским улицам Ботаническая и Роторная. Об этом сообщается на портале мэрии Казани.

Так, движение закрыто на улице Ботаническая, на участке от улицы Шаляпина до улицы Родины, на улице Роторная, на участке от улицы Ботаническая до улицы Павлюхина.

Отмечается, что движение ограничено в связи с ремонтом проезжей части и с устройством ливневой канализации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 2 августа в Авиастроительном, Вахитовском, Кировском, Приволжском и Советском районах Казани отключат электричество.