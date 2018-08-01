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Татар-информ

1 августа 2018, 10:40

Общество

2 августа в пяти районах Казани отключат электричество

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Общество

2 августа в пяти районах Казани отключат электричество

Отключение коснется Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Приволжского и Советского районов.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). 2 августа в пяти районах Казани отключат электричество, сообщает пресс-служба мэрии.

С 9.00 до 17.00 без света останутся жители Авиастроительного района по адресам: ул. 2-я Армавирская четная сторона 128 — 142, а нечетная 143 — 167; ул. Айдарова, 134 — 158 и 161 — 187; ул. Арбатская, 1 — 27, 67 — 75; ул. Бадаева, 3 — 27, 4 — 18; ул. Балакирева, 2 — 10, 3 — 11; ул. Беломорская, 166 — 178, ул. Бестужева, 4 — 20, ул. Вильямса, 1 — 29, 2 — 24; ул. Давыдова, 49 — 71, 40 — 58; ул. Добролюбова, 1 — 25, 4 — 28; ул. Камышенская, 2 — 20, 24 — 60, 23 — 61; ул. Левитана, 7 — 19, 23 — 57 и 10 — 20, 24 — 62, 62а; ул. Мамина-Сибиряка, 3 — 19, 23 — 47 и 10 — 20, 24 — 54; ул. Минина, 1 — 27, 2 — 28; ул. С. Перовской, 65, 66, 71, 72, 76, 77, 80; ул. Пестеля, 1 — 19, 8 — 18; ул. Пожарского, 9 — 21,10 — 22; ул. Пятигорская, 1 — 27, 2 — 24, 36, 38, 41, 42; ул. Суворова, 41 — 73, 42 — 46; ул. Харьковская, 7 — 19, 23 — 61а и 18, 20, 24 — 56; ул. Шатурская, 186 — 224, ул. Шаумяна, а также в садовых товариществах по ул. Беломорская.

С 8.00 до 17.00 электричества не будет в Вахитовском районе по адресам: ул. Низенькая, 3, ул. Ульянова-Ленина, 34, а с 9.00 до 17.00 — по адресам ул. 2-я Газовая, 3, 5/1, 5/2; ул. Агрономическая, 76, 78, ул. Газовая, 7, 7а; с 10.00 до 17.00 — по адресу ул. Дзержинского, 3.

С 8.00 до 17.00 света не будет в Кировском районе в жилых домах по адресам: ул. Димитрова, 3, 5, 7, 9.

С 9.00 до 17.00 электричество отключат в Приволжском районе по адресам: ул. Завойского, 2; ул. Кул Гали, 1, 2, 3, 5а; а также в частном секторе поселка Восточный по улицам Газовая, Механиков, Милосердия, Таулы.

С 9.00 до 18.00 запланировано отключение света в Советском районе по адресам: ул. Гвардейская, 36, 36а, ул. Р. Зорге, 12, 12а, 16, 16а, 18, 19, 23, 25; ул. Кирпичная, 3, 5; ул. Красной Позиции, 29а, 29б; ул. Мира, 31, 33, 35, 37; ул. Парковая, 7, 11, 13, 15, 17; пр. Победы, 210а, в общежитиях по адресам ул. Кирпичная, 1/31, 9, а также в домах поселка Самосырово.

Отключение связано с плановым ремонтом электро- и распределительных сетей, а также трансформаторных подстанций.

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