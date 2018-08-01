Татарстанские журналисты почтили память погибшей съемочной группы Орхана Джемаля

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Около памятника журналистам и полиграфистам — участникам Великой Отечественной войны около здания Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» ночью горели свечи. Так журналисты почтили память своих коллег — журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева, которые погибли в Центральноафриканской Республике.

Съемочная группа была расстреляна в 20 км от Сибю. Версий произошедшего много — от банального ограбления до политического заказа. Но главное, уже в который раз погибли журналисты — съемочная группа, которая успела поработать во многих горячих точках.

«Татар-информ» соболезнует семьям и близким погибших коллег.