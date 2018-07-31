В ЦАР погибли Орхан Джемаль и двое его коллег

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Убитых россиян в Центральноафриканской Республике (ЦАР) опознали — ими оказались журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, сообщают «Известия».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в ЦАР были найдены тела троих убитых иностранцев, предположительно россиян.

Также «Интерфакс» со ссылкой на источник в полиции ЦАР сообщил, что трое людей были убиты с целью грабежа, но официального подтверждения этой информации не последовало.

У двоих убитых обнаружили пресс-карты «Изветий», однако в пресс-службе МИЦ «Известий» отметили, что в последнее время ни один сотрудник на территории данной страны не находился. Тела убитых доставили в местную больницу.