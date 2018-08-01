Штаб татар Москвы: «Убитый в ЦАР Орхан Джемаль был защитником татарского языка»

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Штаб татар Москвы выразил соболезнования родным убитого 31 июля в Центральноафриканской Республике журналиста Орхана Джемаля.

«Штаб татар Москвы выражает искренние соболезнования родным и близким Орхана Джемаля. Его память долго будет жить в наших сердцах», – говорится в сообщении организации.

Журналист Орхан Джемаль часто посещал мероприятия Штаба татар Москвы, посвященных татарскому языку и культуре. По словам представителей Штаба татар Москвы, он был настоящим защитником татарского языка, татар и Татарстана.

«Штаб татар Москвы смерть Орхана Джемаля считает большой потерей для российской общественности и тюркских народов России, в том числе для татар. Пусть его душа обретет рай!» – выразили слова скорби участники клуба.

В планах Штаба татар Москвы – проведение вечера памяти журналиста Джемаля с участием тюркской общественности Москвы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 31 июля в Центральноафриканской Республике были убиты члены российской съемочной группы – Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.