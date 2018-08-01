В Высокогорском районе капитально отремонтировали детский сад «Белочка»

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В детском саду бирюлинского сельского поселения на Высокой горе прошел капитальный ремонт детского сада «Белочка», пишет пресс-служба Минстроя РТ.



В 2019 году учреждению исполнится сорок лет. Ремонта здесь не было за исключением смены кровли. Сейчас сад обзавелся не только красивыми стенами и новой мебелью, но и надежно спланированной и обновленной системой коммуникаций. Также дополнительно были построены эвакуационные выходы со второго этажа.



Ремонт состоялся благодаря республиканской программе. «Белочка» стала третьим отремонтированным детским садом в районе.



В двух других садах в деревне Чернышевка работы также завершены. Дети уже посещают дошкольные заведения. Сейчас ведутся работы по капитальному ремонту Озерной средней школы.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах отремонтируют девять детских садов.