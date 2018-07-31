В Набережных Челнах отремонтируют девять детских садов

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах в рамках республиканской программы идет капитальный ремонт девяти детских садов, сообщает Управления информационной политики и по связям с общественностью.



На ремонт учреждений выделены 230,8 млн рублей из республиканского бюджета и 42 млн рублей из местного.



В детском саду «Тополек» строители заменили кровлю, окна, двери, провели ремонтные работы систем горячего и холодного водоснабжения, отремонтировали спортивные и игровые залы, а стены учреждения покрасили в яркие цвета. Также завершены работы по ремонту и строительству уличных веранд, благоустройству территории детского сада и подъезда к нему. Разработкой дизайна занимались студенты Набережночелнинского государственного педагогического университета.



Капремонт проходит также в «Аленьком цветочке», «Росинке», «Малыше», «Снежинке», «Алане», «Антошке», «Буратино» и «Теремке».

Открытие детских садов запланировано на ближайшее время.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Заинске отремонтируют Центральную городскую библиотеку.