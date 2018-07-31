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Татар-информ

31 июля 2018, 21:42

Политика

Лавров: Москва обеспокоена ситуацией в Армении

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Политика

Лавров: Москва обеспокоена ситуацией в Армении

Россия заинтересована в стабильности армянского государства, отметил министр иностранных дел РФ.

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Москва обеспокоена ситуацией в Армении, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Об этом пишут «Известия».

«Россия как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства, поэтому происходящее там не может нас не беспокоить», — сказал Лавров.

То, что происходит сейчас в Армении, противоречит обещаниям новых властей страны отказаться от преследования своих политических предшественников, отметил министр.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что генсека ОДКБ обвинили в свержении конституционного строя в Армении.

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