Лавров: Москва обеспокоена ситуацией в Армении

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Москва обеспокоена ситуацией в Армении, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Об этом пишут «Известия».

«Россия как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства, поэтому происходящее там не может нас не беспокоить», — сказал Лавров.

То, что происходит сейчас в Армении, противоречит обещаниям новых властей страны отказаться от преследования своих политических предшественников, отметил министр.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что генсека ОДКБ обвинили в свержении конституционного строя в Армении.