Генсека ОДКБ обвинили в свержении конституционного строя в Армении

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова обвинили в свержении конституционного строя в Армении, сообщает RT со ссылкой на Специальную следственную службу страны.

Соответствующее обвинение было предъявлено Хачатурову в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста в 2008 году, когда тот был начальником армейского гарнизона в Ереване.

«Следователь подал ходатайство в Ереванский городской суд первой инстанции о выборе задержания в качестве меры пресечения Юрию Хачатурову», — говорится в сообщении Специальной следственной службы Армении.