80 процентов крупных российских компаний повысят цены из-за роста НДС

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). 80 процентов крупных компаний России повысят цены на продукцию из-за роста налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает РБК со ссылкой на Институт Адизеса.

В исследовании отмечается, что цены повысятся, поскольку расходы на уплату налога будут включены в конечную стоимость товара. Тем не менее, 10 процентов респондентов заявили, что цену на свою продукцию повышать не будут и возьмут на себя дополнительную нагрузку. Остальные 10 процентов опрошенных воздержались от ответа.

Опрос проводился анкетным способом в период с 26 июня по 26 июля. 33 процента респондентов заняты в промышленность (электроэнергетика, машиностроение, топливная, пищевая промышленность), 17 процентов — в строительстве, 13 процентов — финансовой сфере.

24 июля Госдума приняла закон о повышении НДС с 2019 года до 20 процентов с нынешних 18 процентов.