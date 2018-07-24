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Сборная России на ЧМ по пляжному гандболу в Казани проиграла дебютантам турнира

Татар-информ

24 июля 2018, 12:02

Экономика и финансы

Госдума приняла закон о повышении НДС до 20 процентов

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Документ сохраняет на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30 процентов.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Госдума приняла закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 2019 года до 20 процентов с нынешних 18 процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что документ сохраняет на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30 процентов вместо планировавшегося ранее повышения.

Кроме того, законопроект сохраняет все действующие льготные ставки по НДС и права автопроизводителей получать вычеты на суммы налога, которые были уплачены при приобретении товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или бюджетных инвестиций.

По оценке министра финансов Антона Силуанова, в результате повышения НДС федеральный бюджет будет дополнительно получать свыше 600 млрд рублей каждый год.

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