Twitter начал блокировать аккаунты за посты с упоминанием Илона Маска

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Twitter начал блокировать аккаунты за посты с упоминанием основателя компании SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает РИА Новости.
Даже отметка тэгом верифицированного пользователя @elonmusk в сообщении приводит к блокировке аккаунта, упомянувшего Маска. Администрация ресурса формулирует причину этого следующим образом: «необычные действия, нарушающие правила "Твиттера"».
Ранее сообщалось, что Twitter начал автоматически блокировать все неофициальные аккаунты с именем «Илон Маск».