Twitter начал блокировать фальшивых Илонов Масков

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Twitter начал автоматически блокировать все неофициальные аккаунты с именем «Илон Маск», выдающие себя за американского инвестора, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Verge.

Пользователь, который захочет назваться Илоном Маском, но не захочет при этом привязывать аккаунт к номеру телефона, будет немедленно заблокирован. Для восстановления доступа необходимо пройти тест-капчу, а также указать номер телефона.

Отмечается, что меры приняты для борьбы с мошенничеством в сфере криптовалюты.

Касаются ли меры других известных лиц, помимо Маска, представитель сети микроблогов не уточнил.