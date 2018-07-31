Трамп заявил, что сговор не является преступлением

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в своем Twitter’е, что сговор не является преступлением.

«Сговор – не преступление, но это не имеет значения, потому что сговора не было (за исключением бесчестной Хиллари [Клинтон] и демократов)!» – написал американский лидер.

Одним из основных обвинений, звучащих в адрес действующего Президента США, является обвинение в сговоре с Россией в ходе предвыборной кампании.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Трамп обвинил специального прокурора Роберта Мюллера, занимающегося расследованием вероятного вмешательства России в президентские выборы 2016 года, в конфликте интересов.