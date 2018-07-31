В Казани умер живший на озере Кабан лебедь

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В Казани умер живший на озере Средний Кабан лебедь-шипун (Cygnus olor). Об этом сообщает одно из городских сообществ в социальной сети «ВКонтакте».

По мнению горожан, причиной смерти птицы могла стать слишком грязная вода. Впрочем, пользователи соцсети высказывают разные мнения о том, отчего именно умер лебедь.

В начале июля бродячая собака загрызла самку черного лебедя (Cygnus atratus) Одиллию, жившую в казанском парке «Черное озеро».

Как сообщало ИА «Татар-информ», уцелевший самец по имени Зигфрид теперь будет обитать в пруду на территории комплекса «Камский трофей» в Камском Устье.