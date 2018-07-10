Черный лебедь Зигфрид будет жить в Камском Устье

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Черный лебедь Зигфрид, который обитал в казанском парке «Черное озеро», в дальнейшем будет обитать на пруду на территории комплекса «Камский трофей» в Камском Устье, сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов города Казани.

После инцидента в июле, когда бродячая собака загрызла самку черного лебедя Одиллию, Зигфрида доставили в Центр реабилитации хищных птиц. В течение трех недель самец лебедя проходил профилактическое лечение, проверку на птичий грипп. Сейчас в Центре проходят последние приготовления перед тем, как выпустить птицу в водоем.

Пара черных австралийских лебедей появилась в казанском парке 2 июня. Птиц городу подарила компания «КамаСтройИнвест».