В Крыму отреагировали на новые санкции Евросоюза против российских компаний

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Введенные в отношении российских компаний санкции не повлияют на ситуацию в Крыму. Об этом заявил депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара, сообщает RT.

Ганжара подчеркнул, что новые санкции никого не удивляют, включая собственников компаний. Участники строительства моста были готовы к ограничительным мерам со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза, добавил он.

Депутат отметил, что строительство моста продолжается, несмотря на санкции. По его мнению, рестрикции никак не влияют на принадлежность полуострова РФ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Евросоюз ввел ограничительные меры против шести российских компаний, связанных со строительством Крымского моста.