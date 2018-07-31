Евросоюз ввел санкции против шести российских компаний из-за Крымского моста

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Европейский совет ввел ограничительные меры против шести российских компаний, связанных со строительством Крымского моста. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале Европейского Союза.

Как отмечает РБК, под санкции попали ПАО «Мостотрест» и ООО «Стройгазмонтаж», ранее уже попавшие в санкционный список Соединенных Штатов. Кроме того, рестрикции затронули АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», АО «Судостроительный завод "Залив"», ООО «Стройгазмонтаж – Мост» и АО «ВАД».

Введенные против компаний ограничительные меры включают замораживание их активов на территории Евросоюза и запрет людям и фирмам, зарегистрированным в ЕС, предоставлять им средства. Теперь европейский санкционный список включает 44 организации и 155 физических лиц, замечает РИА Новости.