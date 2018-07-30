Главное
В Казани у Московского рынка полицейские устроили облаву на нарушителей ПДД

Татар-информ

31 июля 2018, 03:41

Сельское хозяйство

В Нурлатском районе будут выращивать форель и осетра

Рекомендуем

Сельское хозяйство

В Нурлатском районе будут выращивать форель и осетра

Фото: nurlat-tat.ru

Фермер Давлетжон Хувайдулаев собирается открыть рыбный бизнес в Нурлатском районе.

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В ближайшем будущем в Нурлатском районе откроется кооператив по разведению рыбы, пишет газета «Дружба».

Руководитель исполкома района Алмаз Ахметшин посетил Урняковский пруд, где фермер Давлетжон Хувайдулаев собирается открыть рыбный бизнес.

Фермер поделился, что это первый опыт в районе и налаживать ведение хозяйства всегда тяжело. Здесь планируется выращивать форель, осетра и другую рыбу.

Ахметшин обсудил с главой фермы, как увеличить продуктивность хозяйства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Камских Полянах появится тепличное хозяйство за 90 млн рублей.

Реклама

Следующая новость

В Сармановском районе состоялся концерт для тружеников полей
Новости дня
04:42
Верхнеуслонская делегация провела Сабантуй в Нижнем Новгороде

Верхнеуслонцы приветствовали участников Сабантуя на татарском языке и предлагали отведать чак-чак.

03:41
В Нурлатском районе будут выращивать форель и осетра

Фермер Давлетжон Хувайдулаев собирается открыть рыбный бизнес в Нурлатском районе.

02:07
На ремонт детского сада в Агрызе выделено более 13,6 млн рублей

Строители планируют завершить работы к 10 августа, церемония открытия запланирована на 13 августа.

01:19
Житель Менделеевска занял первое место в нижнекамском полумарафоне

Полумарафон в Нижнекамске проходил в летнем старте беговой серии TIMERMAN и был организован в стиле древнегреческих Олимпийских игр.

00:31
В Сармановском районе состоялся концерт для тружеников полей

Артисты исполнили для механизаторов района любимые композиции для повышения настроения и бодрости духа тружеников полей.

30.07 23:48
Кресла в стоматологических кабинетах научатся чувствовать страх
30.07 23:32
В Москве похоронили Владимира Войновича
30.07 23:18
Нижнекамские ветераны удостоились медалей «За доблестный труд»

Слова благодарности и приветствия от имени Президента Татарстана Рустама Миниханнова, а также от всех нижнекамцев выразил мэр города Айдар Метшин.

30.07 23:04
В Минобороны РФ появилось военно-политическое управление
30.07 22:50
Уникальный экокатамаран представили жителям Казани

На Кремлевской набережной участников экспедиции приветствовали экоактивисты из лагеря «Байтик», сотрудники Министерства экологии и жители Казани.

30.07 22:36
«Одноклассники» обучат бизнесу и помогут его вести
30.07 22:22
В Заинске отремонтируют Центральную городскую библиотеку

Здание, выполненное в сложном архитектурном стиле, имеет нерентабельные открытые балконные лоджии, которые обнесены сложным металлическим ограждением.

30.07 22:08
СБУ завела дело о госизмене против Порошенко
30.07 21:52
Стала известна дата и место прощания с Сергеем Шеховцовым
30.07 21:38
В Агрызе состоится масштабный праздник к 80-летию города

События развернутся на трех площадках – стадионе «Локомотив», площади перед районным дворцом культуры и в парке «Яшьлек».

30.07 21:24
Россияне назвали «достойную» продолжительность жизни
30.07 21:10
В Нацмузее откроется посвященная фестивалю «Крутушка» фотовыставка

В экспозиции музея будут представлены сюжеты из десятилетней жизни фестиваля.

30.07 20:55
Венедиктов назвал причину ухода из совета директоров «Эха Москвы»
30.07 20:46
Роспотребнадзор закрыл три кальянные в Татарстане

С начала 2018 года специалисты надзорного органа проверили 262 торговые лавки на территории Татарстана, в которых продается табак и табачные изделия.

30.07 20:34
Польский депутат: Сейм Польши должен потребовать от России репарации
30.07 20:29
В Камских Полянах появится тепличное хозяйство за 90 млн рублей

Площадь строительства на первом этапе составит 15 тыс. кв метров, объем инвестиций – 90 млн рублей.

30.07 20:15
На фестивале цветов в Набережных Челнах воспроизведут «Висячие сады Семирамиды»

Вертикальное озеленение — прием оформления, который можно использовать не только в садах, но на балконе, фасаде здания.

30.07 20:11
Представитель Лукашенко опровергла сообщение об инсульте Президента
30.07 20:04
Делегация из РТ заняла призовые места в туристском слете

Команда из Татарстана заняла 2-е место на дистанциях «Пешеходная» и «Пешеходная-группа» и 3-е место — в конкурсе «Представление команд».

30.07 19:44
Аквалангисты очистили дно озера «Изумрудное» в Казани

В этом году акция по уборке водоемов с участием водолазов проводится в четвертый раз.

События

Почти 70 процентов родителей в РТ выбрали татарский язык в качестве родного

Родители первоклассников уже написали заявления о выборе родного языка с будущего учебного года.

Гильмутдинов: Мы добились приемлемых решений по языковому законопроекту

Парламентарий от Татарстана призвал взвешенно отнестись к проблемам сохранения родных языков.

Альберт Хайрутдинов назначен главой Росимущества в РТ и Ульяновской области

Приказ о назначении Хайрутдинова на новый пост подписал министр экономического развития РФ 24 июля.

«Рубин» в первом матче сезона победил «Краснодар»

Оба мяча у казанцев забил иранский форвард Сердар Азмун.

Греческое чудо и реванш Бразилии: в Казани завершился чемпионат мира по пляжному гандболу

В финале турнира женская сборная Греции неожиданно для всех обыграла норвежек, а бразильцы вернули должок команде Хорватии.