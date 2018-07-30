В Нурлатском районе будут выращивать форель и осетра

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В ближайшем будущем в Нурлатском районе откроется кооператив по разведению рыбы, пишет газета «Дружба».



Руководитель исполкома района Алмаз Ахметшин посетил Урняковский пруд, где фермер Давлетжон Хувайдулаев собирается открыть рыбный бизнес.

Фермер поделился, что это первый опыт в районе и налаживать ведение хозяйства всегда тяжело. Здесь планируется выращивать форель, осетра и другую рыбу.



Ахметшин обсудил с главой фермы, как увеличить продуктивность хозяйства.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Камских Полянах появится тепличное хозяйство за 90 млн рублей.