В Камских Полянах появится тепличное хозяйство за 90 млн рублей

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Компания «Чишмэ» разрабатывает проектно-сметную документацию на строительство тепличного хозяйства в Камских Полянах, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Площадь строительства на первом этапе составит 15 тыс. кв метров. Объем инвестиций – 90 млн рублей.



Проект анонсировал глава Нижнекамского района Айдар Метшин на еженедельном совещании в Доме Правительства РТ. Сейчас в индустриальном парке Камских Полян уже работают восемь резидентов, якорное производство – создание полимеров и автокомпонентов. В планах – развитие сельскохозяйственного кластера. По словам Метшина, этот вопрос актуален, так как 38 тысяч людей района проживают в сельской местности и сельское хозяйство является основным источником их дохода.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что к промышленной площадке Зеленодольска поведут газ, канализацию и воду.