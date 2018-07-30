В Сармановском районе состоялся концерт для тружеников полей

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Агитбригада районного дома культуры выступила перед хлеборобами ООО Агрофирма «Сарман» с концертной программой, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ.



Артисты исполнили для механизаторов района любимые композиции для повышения настроения и бодрости духа тружеников полей.



Выступление местных артистов аграрии восприняли тепло. Каждый творческий номер сопровождался аплодисментами, а заводные песни и танцы пришлись по душе механизаторам. В финале представления зрители поблагодарили местных артистов за душевный отдых.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Кукморе прошел Сабантуй для животноводов и ветеринарных работников.