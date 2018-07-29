В Кукморе прошел Сабантуй для животноводов и ветеринарных работников

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). На поляне возле деревни Киндеркуль Кукморского района прошел Сабантуй животноводов и ветеринарных работников с участием передовых работников сельского хозяйства, пишет газета «Трудовая слава».





Аграрии и животноводы боролись за победу в армрестлинге, разборке и сборке доильного аппарата, дартсе и других состязаниях. Артисты района дали большой праздничный концерт.



С приветственным словом выступил глава района Сергей Димитриев. Он отметил, что Кукморский район по праву считается животноводческим и является лидером в республике по надою молока.



Недавно Кукмор преодолел рубеж в 200 тонн валового надоя молока в сутки. А на днях побил собственный рекорд и установил отметку в 250 тонн валового надоя в сутки. Президент РТ Рустам Минниханов поздравил работников района, направив телеграмму.