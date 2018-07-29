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Татар-информ

29 июля 2018, 15:16

Сельское хозяйство

В Кукморе прошел Сабантуй для животноводов и ветеринарных работников

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Сельское хозяйство

В Кукморе прошел Сабантуй для животноводов и ветеринарных работников

Фото: kukmor-rt.ru

Животноводы состязались в армрестлинге, разборке и сборке доильного аппарата, дартсе и других состязаниях.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). На поляне возле деревни Киндеркуль Кукморского района прошел Сабантуй животноводов и ветеринарных работников с участием передовых работников сельского хозяйства, пишет газета «Трудовая слава».



Аграрии и животноводы боролись за победу в армрестлинге, разборке и сборке доильного аппарата, дартсе и других состязаниях. Артисты района дали большой праздничный концерт.

С приветственным словом выступил глава района Сергей Димитриев. Он отметил, что Кукморский район по праву считается животноводческим и является лидером в республике по надою молока.

Недавно Кукмор преодолел рубеж в 200 тонн валового надоя молока в сутки. А на днях побил собственный рекорд и установил отметку в 250 тонн валового надоя в сутки. Президент РТ Рустам Минниханов поздравил работников района, направив телеграмму.

 

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