В Заинске отремонтируют Центральную городскую библиотеку

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В Центральной городской библиотеке Заинска ведется подготовка к капитальному ремонту, сообщает «Заинск-информ».





Здание, выполненное в сложном архитектурном стиле, имеет нерентабельные открытые балконные лоджии, которые обнесены сложным металлическим ограждением. Возможно, при ремонте будет найдено новое решение. В ходе строительных работ здание изменится не только снаружи, но и изнутри.





Еще одним объектом района, который находится на стадии ремонта, стал Агропромпарк. Работы здесь ведутся полным ходом, завезен песок, установлены блоки. Отремонтируют здание и по улице Симашева, д. 2а, которое будет перепланировано под учебный корпус. Сейчас строители обшивают наружные стены, во внутренних помещениях прокладывают линолеум, устанавливают двери, проводят косметический ремонт.





Также ведется капитальный ремонт в заинской школе № 9 для детей с ограниченными возможностями здоровья, в детском саду «Алтынчеч», в диагностическом корпусе центральной районной больнице, к открытию после капремонта готовится Дом культуры в микрорайоне Мирный.