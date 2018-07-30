Аквалангисты очистили дно озера «Изумрудное» в Казани

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Экологическая акция состоялась в Казани на территории озера Изумрудное, сообщает пресс-служба Министерства экологии РТ.



В этом году акция по уборке водоемов с участием водолазов проводится в четвертый раз. Вместе с дайверами на дно озера погружался начальник центрального территориально Управления Минэкологии РТ Петр Королев.



Всего было исследовано 5 тыс. квадратных метров дна. Было собрано пять мешков мусора – пластиковые бутылки, стеклянные банки, полиэтиленовые пакеты. Также экологи очистили и прибрежную зону мусора.



В ближайшее время экологическое движение «Будет Чисто» проведет акции в Альметьевске, Нурлате и Нижнекамске.