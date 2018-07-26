Водолазы очистят дно площадью 5 тыс. кв. метров на озере Изумрудное

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). 28 июля на озере Изумрудное состоится экологическая акция, которую проведет региональное отделение Русского географического общества в РТ.

Планируется, что будет очищено дно озера площадью до пяти тысяч квадратных метров, а также прибрежная зона в месте отдыха горожан. Для очистки водоема будут привлечены аквалангисты Федерации подводного спорта РТ, члены Русского географического общества в РТ и другие.



В рамках мероприятия также пройдет экоквест «Следы присутствия», направленный на развитие у граждан бережного отношения к природе. В игровой форме участники наведут порядок на прибрежной территории. Цель игры – собрать как можно больше мешков мусора.



Акция по уборке дна и прибрежной территории стартует в 10.00.



Проект осуществляется при содействии Фонда Президентских грантов и Министерства экологии и природных ресурсов РТ.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что водолазы из Русского географического общества рассказали, что самым чистым водоемом в Казани является озеро Изумрудное, больше известное казанцам как Карьер.