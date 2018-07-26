К промышленной площадке Зеленодольска поведут газ, канализацию и воду

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Власти Зеленодольска объявили о необходимости провести на территорию строящейся промышленной площадки Зеленодольска газовые, водопроводные и канализационные коммуникации. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно условиям тендера, на территории площадки должны также появиться насосные станции и противопожарные коммуникации, включая водяной резервуар.

Подрядчик должен будет выполнить не только работы по строительству, но и повторное благоустройство, и озеленение территорий.

Бюджет предполагаемых работ составляет 120 млн рублей.

Работы необходимо завершить до 30 сентября 2018 года.