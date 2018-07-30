В Казани 36 учащихся не получили школьные аттестаты

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). По итогам проведения ЕГЭ-2018 36 казанских учащихся из 24 городских школ не получили аттестаты о среднем (полном) образовании. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме Казани сообщил начальник Управления образования Ильнар Хидиятов.

Для получивших неудовлетворительные оценки по русскому языку и математике пересдача экзаменов будет организована в сентябре. А в случае повторной неудачи они будут вынуждены сдавать ЕГЭ только в следующем году. Количество учеников, которые не смогли преодолеть минимальный порог по профильной математике, уменьшилось с 3 до 1,1 процента, а русский язык не сдали 2 человека.

Кроме того, два выпускника были удалены с экзаменов по русскому языку и математике за использование сотовых телефонов и шпаргалок. Их результаты были аннулированы без права пересдачи в текущем году.