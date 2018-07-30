Казанские выпускники опередили Москву и Санкт-Петербург по баллам за обязательные предметы ЕГЭ

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). По обязательным предметам баллы ЕГЭ казанских выпускников выше среднероссийских показателей, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани рассказал начальник Управления образования Ильнар Хидиятов.

Так, по профильной математике результаты выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. А по русскому языку баллы выше, чем у школьников Санкт-Петербурга, но ниже, чем у московских выпускников.

Средний балл по обязательным предметам среди казанских школьников также увеличился: по русскому языку до 74,5 балла, а по математике — до 57,5 балла. Более того, показатели ЕГЭ выпускников Казани по 8 предметам из 14 в этом году оказались выше прошлогодних.