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В Зеленодольске поезд отрезал ногу 13-летнему мальчику

Татар-информ

30 июля 2018, 12:40

Общество

Казанские выпускники опередили Москву и Санкт-Петербург по баллам за обязательные предметы ЕГЭ

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Общество

Казанские выпускники опередили Москву и Санкт-Петербург по баллам за обязательные предметы ЕГЭ

Фото: Ильнар Тухбатов

Результаты экзаменов за 2018 год по 8 предметам из 14 оказались выше прошлогодних.

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). По обязательным предметам баллы ЕГЭ казанских выпускников выше среднероссийских показателей, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани рассказал начальник Управления образования Ильнар Хидиятов. 

Так, по профильной математике результаты выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. А по русскому языку баллы выше, чем у школьников Санкт-Петербурга, но ниже, чем у московских выпускников. 

Средний балл по обязательным предметам среди казанских школьников также увеличился: по русскому языку до 74,5 балла, а по математике — до 57,5 балла. Более того, показатели ЕГЭ выпускников Казани по 8 предметам из 14 в этом году оказались выше прошлогодних.

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