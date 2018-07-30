Авиакомпании предупредили о возможном подорожании билетов на 8 – 10 процентов

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Авиакомпании предупредили о возможном подорожании билетов по всем направлениям на 8 — 10 процентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Российскую ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Повышение тарифов авиаперевозок связано с изменением НДС на перелеты через Москву (с 10 процентов до 20), однако оно коснется цен на билеты по всем направлениям, считают в АЭВТ.

Ранее сообщалось, что на авиабилеты станут дороже к концу этого года из-за скачка цен на топливо.