Авиакомпании предупредили о подорожании билетов к концу 2018 года

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Авиакомпании предупредили о неизбежном подорожании цен на билеты, которое произойдет из-за скачка цен на авиакеросин, пишет газета «Коммерсантъ».

Так, например, с 26 июля «Аэрофлот» поднимет топливный сбор для билетов на внутренние рейсы всех авиакомпаний группы, кроме лоукостера «Победа». Пассажиры экономкласса и «комфорта» будут платить на 200 рублей больше, а бизнес-класса — на 400 рублей. Рост может затронуть все бронирования, оплаченные с 26 июля и позже.

В планах некоторых авиаперевозчиков, включая «Северный ветер» и Azur Air, не стоит увеличение топливного сбора. В «UTair — пассажирских авиалиниях» считают, что для удобства пассажиров все авиакомпании должны поддерживать одинаковый уровень сбора. Если другие перевозчики его увеличат, то UTair пойдет по тому же пути.

Президент Utair Павел Пермяков предсказывает, что затраты авиакомпаний на подорожавшее топливо скажутся сильнее на цене билетов в конце 2018 года. По его словам во второй половине года стоимость билетов может увеличиться на два — четыре процента по сравнению с тем же периодом 2017 года.

В начале июня Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предупредила, что придется ввести дополнительный топливный сбор из-за ценовой политики производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний.