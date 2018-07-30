В Альметьевском районе спасатели, полицейские и волонтеры ищут пропавшую бабушку

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В Альметьевском районе 22 человека ищут пропавшую местную жительницу, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало, что в пятницу на прошлой неделе 77-летняя женщина отправилась к себе в деревню Кама-Елга лесной дорогой и пропала. С тех пор сотрудники МЧС прочесывают местность в ее поисках.

Сегодня оперативная группа Альметьевского ПСГ, сотрудники ЗПСО №7, полицейские и волонтеры осматривают территорию от деревни Кама Исмагилово вдоль дороги в сторону Бишмунчинского сельского поселения. Всего в поисковых работах участвует 22 человека.