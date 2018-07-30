Престарелая жительница Альметьевского района пропала после визита в поликлинику

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Престарелая женщина из Альметьевского района пропала после визита в поликлинику, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В пятницу 27 июля 77-летнюю жительницу деревни Кама-Елга отвезли в альметьевский поселок Нижняя Мактама. В районе часа дня женщина посетила поликлинику, затем направилась в ТЦ «Мактама», а потом знакомые доставили ее до деревни Кама-Исмагилово.

Оттуда бабушка отправилась вверх по дороге через лес в сторону своей деревни, но до дома так и не добралась.

Прибывшие на место спасатели опросили очевидцев и приступили к поиску. Сотрудники МЧС обследовали 254 тысячи квадратных метров, однако найти женщину не смогли. Сегодня поисковые работы были возобновлены.