Климкин раскритиковал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи говорит о «слабости» России, написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в социальной сети Twitter.

Глава украинского МИД назвал аргументацию для принятия закона «жалким ходом». «Российская Федерация ищет аргументы в прошлом, а цивилизованный мир — в международном праве», — заявил Климкин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Совфед поддержал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи. Новая памятная дата назначена на 19 апреля.