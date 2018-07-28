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Женская сборная России прекратила борьбу за медали ЧМ по пляжному гандболу в Казани

Татар-информ

28 июля 2018, 15:21

Политика

Совфед поддержал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи

Политика

Совфед поддержал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи

По мнению авторов инициативы, введение памятной даты поможет отразить в названии «подлинные геополитические события».

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Совет Федерации одобрил закон об учреждении 19 апреля памятной датой — Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Об этом сообщает «Интерфакс».

На рассмотрение нижней палаты парламента документ поступил 25 июня, в третьем, окончательном чтении документ был принят 24 июля.

По мнению авторов инициативы, введение памятной даты поможет отразить в названии «подлинные геополитические события».

В 1783 году императрица Екатерина II подписала Высочайший Манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамань и всея Кубанской стороны под державу Российскую, следует из пояснительной записки к законопроекту.

Ранее в Крыму прокомментировали слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о том, что Россия могла бы купить Крым, чтобы не портить отношения с Украиной.

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