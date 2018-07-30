В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о «европейском выборе» князя Владимира

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Депутат Государственной Думы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление Президента Украины Петра Порошенко о том, что крещение Руси было «европейским выбором» князя Владимира. Об этом сообщает RT.

«Князь Владимир принял крещение с любовью к Богу, а не к современным европейским ценностям», — сказал Бальбек.

Христианство стало доминирующей религией на Руси не из-за любви народа к европейскому образу жизни и культуре, а благодаря авторитету князя, подчеркнул он. По словам депутата, Порошенко должен смириться с тем, что «дорогу в Европу ему показали русские правители».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Порошенко назвал крещение Руси «европейским выбором» князя Владимира.