Порошенко назвал крещение Руси «европейским выбором» князя Владимира

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Приняв решение о переходе Руси в христианскую веру, князь Владимир сделал «европейский выбор», заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления по случаю 1030-летия крещения Руси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Укринформ».

«Более тысячи лет назад святой равноапостольный князь Владимир сделал судьбоносный выбор — принял христианство сам и крестил страну. Христианский выбор одновременно был и выбором европейским», — сказал украинский лидер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Киеве прошел Крестный ход по случаю 1030-летия крещения Руси. Официальные лица государства в шествии участия не принимали.