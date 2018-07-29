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При столкновении трамваев в Казани пострадал водитель одного из них

Татар-информ

29 июля 2018, 11:20

Политика

Порошенко назвал крещение Руси «европейским выбором» князя Владимира

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Политика

Порошенко назвал крещение Руси «европейским выбором» князя Владимира

Украинский Президент сделал заявление во время выступления по случаю памятной даты.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Приняв решение о переходе Руси в христианскую веру, князь Владимир сделал «европейский выбор», заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления по случаю 1030-летия крещения Руси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Укринформ».

«Более тысячи лет назад святой равноапостольный князь Владимир сделал судьбоносный выбор — принял христианство сам и крестил страну. Христианский выбор одновременно был и выбором европейским», — сказал украинский лидер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Киеве прошел Крестный ход по случаю 1030-летия крещения Руси. Официальные лица государства в шествии участия не принимали.

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