Шварценеггер раздавил лимузин своим танком

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер на принадлежащем ему танке M47 Patton II переехал лимузин Lincoln TownCar. Снятую для передачи Make It видеозапись опубликовал на своем YouTube-канале телеканал CNBC.

На видео видно, как ведущий программы Джей Лено спрашивает у артиста, что бы тот хотел раздавить. По словам Шварценеггера, он желает раздавить все, что попадется на пути. После обмена репликами танк задним ходом наезжает на лимузин.

M47 Patton II – модернизированный вариант танка М46, выпускавшийся в Соединенных Штатах с 1951-го по 1953 год. Вооруженная 90-миллиметровой пушкой боевая машина состояла на вооружении армий США, Австрии, Бельгии, Греции,+ Иордании, Испании, Италии, Турции, Франции, ФРГ, Югославии, Южной Кореи, Японии и ряда других стран.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Арнольд Шварценеггер сравнил Президента США Дональда Трампа на пресс-конференции после встречи в Хельсинки с его российским коллегой Владимиром Путиным «вареной макарониной».