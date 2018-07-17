Шварценеггер назвал Трампа на встрече с Путиным «вареной макарониной»

По словам экс-губернатора Калифорнии, он ждал, когда Трамп попросит у Путина автограф или селфи.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки выглядел как «маленькая раскисшая макаронина». Об этом актер сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело постыдно», — говорится в видео-обращении.

Шварценеггер отметил, что Трамп стоял там, «как маленькая вареная макаронина», как маленький фанат.

По его словам, он спрашивал себя, когда Трамп попросит у Путина автограф или селфи.

На пресс-конференции Трамп предал разведку США, систему правосудия и страну в целом, считает Шварценеггер. «Вы — Президент США, вам не следует этого делать. Что с вами такое?» — обратился актер к американскому лидеру.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля.