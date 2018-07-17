Шварценеггер назвал Трампа на встрече с Путиным «вареной макарониной»

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки выглядел как «маленькая раскисшая макаронина». Об этом актер сообщил в своем микроблоге в Twitter.
«Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело постыдно», — говорится в видео-обращении.
Шварценеггер отметил, что Трамп стоял там, «как маленькая вареная макаронина», как маленький фанат.
По его словам, он спрашивал себя, когда Трамп попросит у Путина автограф или селфи.
На пресс-конференции Трамп предал разведку США, систему правосудия и страну в целом, считает Шварценеггер. «Вы — Президент США, вам не следует этого делать. Что с вами такое?» — обратился актер к американскому лидеру.
Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля.
Следующая новость
Одна тонна швейцарских отходов дает столько же энергии, что и 300 литров нефти.
Трагедия произошла поздно ночью на улице Кооперативная в Приволжском районе города.
В первой половине дня Рустам Минниханов проведет заседание Общественного совета проекта партии «Единая Россия» — «Городская среда».
Депутат Осиновского сельского поселения Сергей Филиппов выразил сожаление, что экоактивисты отказались посетить швейцарский МСЗ.
Благодаря спонсорской помощи было закуплено 32 экземпляра книг.
Зрителям покажут спектакли «Голубая шаль», «Взлетел петух на плетень» и «Запоздалое лето».
На открытии выставки под названием «Архитектоника света. Витражи» руководство Академии художеств Узбекистана вручило художнику золотую медаль.
В город съехались художники из двенадцати стран мира.
Для зрителей будут представлены документальные, игровые и анимационные фильмы о жизни велосипедистов и велоактивистов со всего мира.
Трассу и сцену марафона в Нижнекамске оформят множеством цветов, каждая девушка на финише получит подарок в виде розы, а мужчины – венок победителя.
В муниципалитете за первые полгода 2018-го родилось на 35 малышей больше, чем за аналогичный период 2017-го.
Согласно условиям тендера, ведомству требуется колесная одноковшовая машина.
В офисе на проспекте Победы работают 50 «окон приема».
В завершение чемпионата «Рыбка – Клюнь 2018. Летний сезон» участники сварили наваристую уху.
17 июля«Если в Татарстане сделают так же, как и здесь, то я двумя руками „за“»: Что увидели татарстанцы в швейцарском МСЗ
16 июляМесси и Неймар, «движ» бразильских болельщиков и вылет Германии: чем запомнились матчи чемпионата мира по футболу в Казани?