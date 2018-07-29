Ученые назвали уменьшающий уровень стресса продукт

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты при регулярном употреблении способны существенно снижать уровень стресса и агрессивность. К такому выводу пришли исследователи из американского Университета Массачусетс-Лоуэлл, сообщает РИА Новости.

Из результатов проведенного учеными исследования следует, что употребляющие пищу с высокой концентрацией омега-3 дети заметно спокойнее сверстников. При этом спокойное поведение детей благоприятно сказывается на их родителях.

Медики уверены, что антисоциальное поведение отчасти обусловлено биологическими факторами и содержащее омега-3 еда может предотвратить его.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что омега-3 способны предотвращать распространение рака и в целом уменьшают риск ранней смерти.

Основными источниками омега-3 жирных кислот являются жирная морская рыба, рыбий жир и морепродукты, мясо диких животных, льняное, рыжиковое и горчичное масло, шпинат, морские водоросли, картофель (при потреблении в больших количествах) и ряд других продуктов.