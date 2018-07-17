Ученые выяснили, какие продукты могут предотвратить рак

Диета, основанная на продуктах с высоким содержанием омега-3, может значительно снизить шансы заболеть раком.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Американские ученые выяснили, что употребление продуктов с содержанием омега-3-полиненасыщенных жирных кислот может предотвратить возникновение рака, а также остановить распространение раковых клеток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на MedicalXpress.

Специалисты исследовали воздействие на организм эдоканнабиноидных эпоксидов, образующихся при метаболизме омега-3 жирных кислот. Они пришли к заключению, что эти вещества уничтожали раковые клетки.

По словам ученых, диета, состоящая главным образом из продуктов с высоким содержанием омега-3, является одним из действенных способов профилактики рака.

Основные источники омега-3 жирных кислот – размолотые семена льна и льняное масло, жирная морская рыба, рыбий жир и морепродукты, мясо диких животных, рыжиковое масло, горчичное масло, шпинат, морские водоросли, картофель (при потреблении в больших количествах) и ряд других продуктов.