Трамп пригрозил приостановить работу Правительства из-за миграционных правил

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил приостановить работу Правительства страны, если его оппоненты из Демократической партии не поддержат предложенные им изменения в миграционное законодательство. Он написал об этом в своем Twitter’е.

Американский лидер на забыл отдельно упомянуть строительство стены на границе с Мексикой. «Необходимо избавиться от лотереи (розыгрыша Green Card – прим. Т-и), [практики] поимки и освобождения и так далее и, наконец, перейти к системе иммиграции, основанной на ЗАСЛУГАХ», – подчеркнул он.

В заключение Президент США заявил, что страна необходим приезд «выдающихся людей».

Ранее Трамп обвинил нелегальных мигрантов в том, что многие из них используют детей для «своих зловещих целей».