Трамп обвинил мигрантов в использовании детей для «зловещих целей»

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил нелегальных мигрантов в том, что многие из них используют детей для «своих зловещих целей». Об этом он написал в своем Twitter’е.

Американский лидер напомнил о последствиях нелегальной миграции, которые наступают независимо от того, есть ли у нарушителей дети или нет.

Кроме того, Трамп потребовал от Конгресса мер по исправлению миграционного законодательства США, которое он охарактеризовал как «самое глупое и худшее в мире».