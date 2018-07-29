В Нурлате День ВМФ отпраздновали под троекратное «Ура!»

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). День военно-морского флота в Нурлате прошел с большим размахом, пишет местная газета «Дружба».



Праздник начался в 11 часов утра у мемориала Памяти и Славы. Связанны с военным флотом местные жители пришли к Вечному огню вместе с семьями – дети и жены моряков также были в тельняшках и бескозырках.



Торжественные мероприятия начались с возложения венков и живых цветов к памятнику Воину-освободителю. Затем собравшиеся колонной прошли по улице Советская к памятному мемориалу моряков. Здесь состоялась торжественная церемония, посвященная празднованию Дня военно-морского флота. Представители Тихоокеанского, Балтийского, Северного и Черноморского флотов поприветствовали друг друга троекратным «Ура!». Одновременно были подняты флаги ВМФ СССР и России.

Нурлатцев, служивших на кораблях и подводных лодках, в морской пехоте, морской авиации и береговой обороне, поздравил в том числе и популярный певец татарской эстрады Фирдус Тямаев. После торжественной части кортеж моряков отправился в Новое Альметьево для поздравления ветеранов флота.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Тетюшах в честь Дня ВМФ состоялся автопробег.