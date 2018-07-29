В Тетюшах в честь Дня ВМФ состоялся автопробег

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). В Тетюшах состоялся автопробег, приуроченный ко Дню военно-морского флота России, пишет местная газета «Авангард».
В торжественный день служившие когда-то во флоте собрались в центре города у мемориала Славы. С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель главы района Евгений Курков. Под звуки горна был поднят флаг Военно-морского флота России. Моряки почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили гирлянду к обелиску Славы.
Военный комиссар Тетюшского района Фанис Гарифуллин напомнил, что военный флот является символом сильного государства и гарантом спокойствия. Председатель же районного совета ветеранов ВМФ Михаил Мечтанин поздравил виновников торжества с праздником и отметил, что традиция подобных встреч должна сохраниться. Митинг завершился автопробегом по улицам города.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Алексеевском районе открыли монумент морякам, подводникам и морским пехотинцам.